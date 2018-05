Selfie a strapiombo sulla ferrovia: dove regnano sassi, droga e alcol

TERMOLI. Dai cassonetti lanciati dalla scalinata di Santa Lucia su via Mario Milano ai selfie pericolosi a strapiombo laddove una volta c’era il viadotto Foce dell’Angelo. Termoli Wild, insomma, ossia selvaggiamente degradata nelle sue giovani generazioni, come il progetto di documentazione e denuncia proposta dall’omonimo gruppo su Facebook.

Di oggi pomeriggio l’occhio che ha catturato alcuni minori che, raggiunta la zona sull’ex statale 16 in sella ai rispettivi scooter, hanno scavalcato le barriere. In 4 si sono portati dall’altra parte. Si sono diffuse anche voci, da verificare, su eventuali lanci di sassi sui treni in corsa da Nord e Sud, oltre l’utilizzo dell’area ormai abbandonata per il consumo di alcol e stupefacenti, al di là dell’immondizia che viene ammucchiata in modo illecito.