Rissa tra immigrati in centro, bimba afferrata e scaraventata a terra

TERMOLI. Spiacevole e sgradevole episodio quello avvenuto intorno alle 22 di ieri, martedì 8 maggio.

Una zuffa tra immigrati ha costretto a intervenire sia la pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, sia il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Coinvolti tre adulti, tra cui due uomini e una donna, tutti immigrati e si ipotizza per questioni legate a spaccio e consumo di stupefacenti.

Luogo teatro della disputa, prima verbale, poi sfociata alle vie di fatto e quindi enucleando una vera e propria rissa, è stata piazza Garibaldi, dinanzi alla stazione ferroviaria adriatica.

Ad avere la peggio proprio la giovane madre, che era con la figlioletta di appena sei mesi. Ai soccorritori intervenuti la donna ha raccontato che la piccola era stata afferrata e portata via dal passeggino dove si trovava, per poi essere scaraventata a terra, gesto davvero incommensurabile.

In ambulanza sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli sia la mamma che la bimba. La genitrice – di appena 24 anni - aveva la maglia strappataed escoriazioni su viso e spalla, mentre la bimba doveva esserevisitata, ma per fortuna non aveva lesioni o conseguenze visibili a occhio nudo.

Sull’accaduto indagano i militari dell’Arma della compagnia di Termoli.