Pentito pestato a sangue, è stato dirigente del Termoli calcio

TERMOLI. Apprendiamo dal sito della "Gazzetta di Parma" la notizia di un raid punitivo nei confronti di un cittadino parmigiano, collaboratore di giustizia e residente in una località segreta, ma visti i risultati di questo blitz neanche poi tanto segreta.

Calci e pugni mentre stava rientrando a casa, in una località protetta. Un agguato che ha portato al grave ferimento di Paolo Signifredi, 53 anni di Baganzola di Parma, commercialista ritenuto dagli investigatori vicino al boss di 'Ndrangheta Nicolino Grande Aracri. L'uomo, contabile del clan, è stato scovato, picchiato a sangue e minacciato da tre persone: «Quando ti riprendi rettifica tutte le dichiarazioni che hai fatto».

La notizia fin qui potrebbe anche non essere per noi termolesi così tanto importante se non fosse che il collaboratore di giustizia in questione ha avuto qualche legame in passato con la nostra città. Il legame con Termoli c'è stato tramite il calcio perché il commercialista parmigiano il cui nome a molti probabilmente non dirà nulla, a Termoli ha lasciato un segno, purtroppo negativo, nella stagione 2002-03, rivestendo la carica di direttore sportivo della società adriatica nella disgraziata stagione che portò alla retrocessione dei giallorossi. Signifredi arrivò in Molise negli anni del post record in Eccellenza molisana e dello squadrone allenato dall’amico e compianto Vincenzo Cosco con il presidente Mastrantuono che stava quasi per lasciare e si era disinteressato alla politica regionale che invece lo aveva pressato.

Mastrantuono era colui che nutriva grandi ambizioni come quelle di portare il Termoli tra i professionisti di serie "C" e mise mano al portafoglio per due stagioni, per poi farsi da parte. Al suo posto, arrivò Mauro Piapi, accompagnato proprio da Paolo Signifredi, personaggio dipinto come una sorta di "banchiere svizzero" che invece poi si rivelò uno dei tanti bluff termolesi stessi che abbiamo visto con gli arrivi dalla Ciociaria in nemmeno tempi lontani, assieme a diversi personaggi di rango "internazionale", spacciati come "ancore di salvataggio" in Basso Molise.

Signifredi era il braccio destro dell’allora presidente giallorosso e parlava pochissimo, ma in quei mesi portò al Termoli l’allenatore Piero Mosti e qualche buon giocatore. Quando venne allo scoperto la situazione poco chiara che era in atto, sparirono senza lasciare molti rimpianti e nessun tifoso che si strappava i capelli per la loro scomparsa repentina, anzi al contrario si ebbe più la sensazione di una liberazione.

Il Termoli dopo quella esperienza naif, abbandonò i campi nazionali e retrocedette in Eccellenza, dopo una stagione tribolatissima, per tanti versi molto simile a quella attuale nella vita come nel calcio.

Signifredi ha sempre avuto la passione per il calcio, prima come giocatore e poi come dirigente: ha iniziato a giocare nel Savona e ha militato in serie C in Gioiese, Barletta ed Enna. Prima di arrivare alla presidenza del Brescello, è stato direttore sportivo del Licata, direttore generale del Carpi (in Eccellenza), prima di passare all'Aquila, in C1, al Termoli e infine al Catanzaro.

Un ordine di esecuzione emesso dal tribunale di Parma, lo ha anche condannato a tre anni per riciclaggio e ricettazione, ed è finito in galera. Il 53enne è stato protagonista di una lunga lista di episodi legati alla giustizia, non ultimo il processo sull’acciaio a Reggio Emilia a cui, nei giorni scorsi, non vi ha potuto prendere parte a causa dell'agguato.