Muore schiacciato dall’auto che stava riparando, tragedia a Ripalimosani

RIPALIMOSANI. Ore di dolore e sgomento a Ripalimosani. Nel primo pomeriggio di oggi, un 48enne del posto è deceduto mentre era impegnato a riparare un’auto all’interno del proprio garage.

Da quanto emerso, sembrerebbe che il “ponte” usato per sollevare il mezzo e consentire così l’effettuazione dei lavori meccanici abbia avuto un cedimento: il veicolo avrebbe così “franato” addosso all’uomo, provocandone la morte. Le cause effettive dell’episodio, però, sono ancora in via di accertamento.

Inutile la corsa dei soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto dopo l’allarme ricevuto, che hanno potuto purtroppo constatare solo l’avvenuto decesso del 48enne. Sul luogo del tragico incidente anche i carabinieri e vigili del fuoco.