Tentano di appiccare un rogo al parco di Termoli, denunciati alcuni ragazzi

TERMOLI. Questo pomeriggio un gruppo di ragazzi ha cercato di appiccare il fuoco al Parco comunale nella zona del pallone pressostatico dei campi da tennis.

Fortunatamente alcune persone hanno visto quanto stava accadendo e hanno chiamato immediatamente la Polizia Municipale segnalando agli agenti anche il numero di targa dell'auto sulla quale si erano allontanati i 'piromani'.

I responsabili sono già stati identificati e il Comune sporgerà querela nei loro confronti.

"Voglio ringraziare i cittadini virtuosi che hanno subito allertato la Polizia Municipale e, naturalmente i nostri agenti. Grazie alla collaborazione tra cittadini e istituzioni abbiamo evitato il peggio, un incendio al Parco comunale che tutti amiamo e che tanto stiamo facendo per restituirlo ai termolesi dopo anni di degrado. Mi auguro che questo spirito di collaborazione e senso civico sia sempre più vivo nei termolesi e in quanti amano la nostra città. Noi, come amministrazione, siamo sempre pronti ad attivarci e ad intervenire in base alle segnalazioni dei nostri cittadini".