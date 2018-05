Obbligo di firma per il pusher, D'Aloisio fa scarcerare il 31enne

TERMOLI. E’ stato già scarcerato ieri, al termine dell’udienza di convalida, dinanzi al gip del tribunale di Larino, il 31enne che è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nonostante la Procura, col Pm, abbia chiesto la custodia cautelare in carcere, il Giudice per le indagini preliminari ha accordato l’istanza promossa dal difensore di fiducia, l’avvocato Roberto D’Aloisio, che ne aveva chiesto la scarcerazione.

Per il 31enne, D. D. A le sue iniziali e scarsi precedenti, è stato disposto l’obbligo di firma. Il giovane era finito in manette nel blitz degli agenti della squadra mobile di Campobasso col supporto dei colleghi del commissariato di Polizia in un appartamento situato alla periferia Sud di Termoli, nei pressi della zona artigianale. Il 31enne era stato sorpreso in possesso di quasi 3 etti di marijuana (280 grammi per l'esattezza), di alcune dosi di hashish, soldi che sono considerati provento di spaccio e una serra in garage che avrebbe fruttato con l'essiccazione delle piantine di non meno di altri 800 grammi di marijuana.