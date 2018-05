Donna investita in via Asia finisce in ospedale

Una donna è stata investita questa mattina in via Asia nei pressi della Bcc. La donna è stata soccorsa dal 118 giunto sul posto con l'ambulanza della Misericordia, per poi essere trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. La strada in questione continua ad essere molto insidiosa nonostante gli ultimi lavori per costruire una nuova rotatoria.