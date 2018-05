Indagini sul gazebo distrutto dalle fiamme a Guglionesi

GUGLIONESI. S'indaga a Guglionesi sulla presunta balordata di due notti fa.

Il gazebo esterno in legno in fumo, divorato dalle fiamme. Brutta sorpresa per la pasticceria “La Dolce Vita” di Guglionesi, che intorno all’una e mezza di notte ha preso improvvisamente fuoco. Il rogo ha distrutto la struttura, ma per fortuna non ha interessato l’attività, solo un di mura bruciacchiate e affumicate. Ad avvertire le forze dell’ordine, coi Carabinieri della stazione di Guglionesi, e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, sono stati i vicini, che hanno scoperto quanto stesse accadendo, preoccupati anche del rischio che l’incendio si propagasse nelle vicinanze.

I pompieri sono giunti tempestivamente, ma pur domando le fiamme ed estinguendo l’incendio, non hanno potuto salvare il gazebo.

In merito è stata aperta una inchiesta per verificare l’eventuale mano dolosa dell’uomo.