Bracciante indiano morì sotto il trattore: l'accusa è di omicidio colposo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Violazione di ogni norma di sicurezza nei luoghi di lavoro alla base della richiesta di rinvio a giudizio per l’ex datore di lavoro di un bracciante agricolo indiano, morto a nemmeno trent’anni nell’agro di San Martino in Pensilis, il 6 maggio di due anni fa, a causa delle conseguenze del tragico ribaltamento del trattore su cui stava arando un terreno davvero impervio.

Amandeep Singh, il nome del ragazzo, sposato e senza figli. In passato aveva svolto attività lavorativa anche nell'area matesina. L'udienza preliminare dinanzi al Gup di Larino è fissata per lunedì prossimo, 14 maggi. Il capo di imputazione di cui dovrà rispondere il suo ex datore di lavoro è quello di omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Si costituiranno parti civili sicuramente la moglie e probabilmente i genitori. La famiglia, assistita dall’avvocato Massimo Riccio, sta valutando anche l'opportunità di intraprendere un processo civile risarcitorio per danno da morte, per danno differenziale ed altro. Al momento del drammatico e letale incidente agricolo, la giovane vittima risultava regolarmente assunto. Si dovrà chiarire se ci sono state violazioni delle norme sulla sicurezza del posto di lavoro, sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 c. c. ) se il trattore rispettava i parametri sulla sicurezza. L’infortunio avvenne in contrada Petriera, su un terreno che si trova in agro di San Martino in Pensilis, a circa un chilometro e poco più in linea d'aria dal convento Gesù e Maria, sulla strada che porta a Ururi.

Amandeep Singh, questo il nome del ragazzo, era considerato come un componente della famiglia, nell'azienda agricola in cui lavorava, per questo il dolore e lo sgomento sono stati profondi appena scoperta la tragedia. L’allarme venne dato poco prima delle 18, il 29enne si ribaltò col trattore in un tratto impervio, vicino a una boscaglia, rimanendo schiacciato e ucciso sul colpo dal mezzo agricolo. Vani i soccorsi prestati dai medici del 118 e dai volontari della Croce di San Gerardo.

Peraltro gli stessi sanitari hanno potuto raggiungere il luogo scosceso in cui si trovava il corpo del 29enne asiatico solo con il pick-up del 115. Sul posto, infatti, c’erano sia i Carabinieri della stazione di San Martino e della compagnia di Larino, oltre ai Vigili del fuoco di Termoli. Sgomento tra i proprietari del terreno, di cui il giovane indiano era amico, non solo collaboratore, abitava nella stessa palazzina, al piano di sotto dei suoi datori di lavoro. La salma del bracciante fu ispezionata dal medico legale dell’Università di Foggia in tarda serata e su nulla osta della Procura di Larino, col Pm Federico Carrai, venne ricomposta presso l’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il magistrato richiese l'autopsia, eseguita dopo alcuni giorni.