Con la droga non si scherza: in Molise 1.300 persone in cura

TERMOLI. Secondo l’AsReM il Molise ha un altissimo numero (1.300) di giovani tossicodipendenti in cura.

D’altronde è sufficiente leggere le cronache correnti per apprendere di operazioni portate a compimento di Carabinieri, Guardia di Finanza e di Poliziotti.

Non è più solo la costa il luogo di transito e spaccio preferenziale, anche se gli arresti sul litorale compreso tra Puglia e Abruzzo sono sempre numerosi.

Il fenomeno dilaga al punto che i sequestri e gli arresti servono a ben poco contro questi “soldati” che diffondono la droga. Oramai sarebbe il caso di introdurre strumenti nuovi di contrasto tale è la diffusione del traffico di sostanze che tocca, da presso, persino i ragazzini. La droga, in Molise, è diventata un’emergenza e sta diffondendo questo nuovo “cancro” nella realtà regionale. Nel capoluogo pentro l’attenzione della Polizia di Stato è massima e si apprende di controlli costanti svolti in tutte le aree della città e della provincia.

Di recente la Squadra mobile ha proceduto all’arresto di due isernini per detenzione (ai fini di spaccio) di sostanze stupefacenti nonché per resistenza e per violenza a pubblico ufficiale. Ad uno dei due è stata rubricata anche l’abusiva detenzione di armi. Si è trattato di un 28enne e di un 26enne (già pregiudicati) che - con fare sospetto - erano penetrati in uno scantinato. Una volta sorpresi hanno resistito con calci e pugni, spedendo in ospedale tre operatori di polizia. Per placarli è stato necessario far intervenire altre due volanti ed una pattuglia della Polstrada. L’irruzione ha permesso di reperire nell’immobile bilancini di precisione e diversi lembi di ‘cellophane’ contenenti cocaina (pronti per essere termosaldati) ed una pressa idraulica per il confezionamento dei panetti.

Rinvenuta anche una busta contenente marijuana. Sono state effettuate perquisizioni nella residenza ed in altri locali risultati nella disponibilità di uno dei due e sono state rinvenute balestre, pistole modificate prive del tappo rosso con relativo munizionamento, un fucile a piombini, una mazza da baseball in ferro, coltelli, un’ascia ed un ingente quantitativo di cocaina, hashish e marijuana. Inoltre, occultata all’interno di una valigia, una ‘Beretta’ 7,65, non legalmente detenuta, con relativo munizionamento. Complessivamente venivano sottoposti a sequestro anche 68 g. di cocaina; 91 di hashih e 6 kg di marijuana. I due soggetti sono stati tradotti nella Casa cìrcondariale pentra.



Invece a Bojano, i Cc. del Nor, coadiuvati dai militi di Foggia e di Lucera, da due Unità cinofile e dal Nucleo investigativo di Campobasso, hanno operato nel capoluogo molisano, a Vinchiaturo, a Gambatesa, a Celenza Valfortore e Foggia eseguendo misure cautelari affidate dal Gip di Campobasso ed alcuni decreti di perquisizione domiciliare nei confronti di altrettanti soggetti molisani e pugliesi. Due giovani (incensurati) sono stati posti agli arresti domiciliari, ed un foggiano è stato colpito dalla misura cautelare del divieto di dimora in Molise, poiché ritenuti responsabili di detenzione - con finalità di spaccio - di sostanza stupefacente.

L’attività investigativa iniziò con l’intensificazione dei controlli per contrastare lo spaccio e la detenzione per uso personale di droghe nelle zone notoriamente frequentate dai giovani, e permise di delineare un quadro sempre più definito e completo di un fiorente commercio in Vinchiaturo e nelle aree contermini. L’indagine permise di appurare che gli indagati avevano detenuto, e ceduto, diverse tipologie di stupefacenti di cui si approvvigionavano nel Foggiano.

Nel corso dell’attività sono stati sottoposti a sequestro 25 g. di cocaina (da cui è possibile ricavare circa 110 dosi); 60 g. di hashish (da cui è possibile ricavare circa 208 dosi); 10 g. di marijuana (da cui è possibile ricavare circa 35 dosi). I viaggi per rifornirsi venivano effettuati ogni 10 gg. ed il quantitativo acquistato variava in base alle esigenze del “giro” di clienti Nel corso delle perquisizioni domiciliari effettuate alle prime luci dell’alba furono rinvenuti 220 g. di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, e tratto in arresto un giovane di Gambatesa trovato in possesso di 100 g. di marijuana. Se in Molise la situazione è questa, c’è poco da stare allegri.

Claudio de Luca