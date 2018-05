Esce fuori strada con l'auto all'ingresso di Portocannone

PORTOCANNONE. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Campomarino, un 46enne di nazionalità romena, G. P., è uscito fuori strada al volante della sua Peugeot grigia mentre si trovava in transito all'entrata dell'abitato di Portocannone, località in cui risiede.

L'incidente, avvenuto sulla SP 40, ha provocato danni all'autovettura, ma poche conseguenze all'immigrato, che ha anche rifiutato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, dopo l'arrivo sul posto del 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.