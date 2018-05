Cede anche la banchina di riva, area transennata e interdetta al Porto

TERMOLI. Non bastassero i grattacapi già esistenti a Termoli, al porto oltre alla parte finale del viale della Guardia costiera, chiuso da gennaio, da ieri è stata interdetta anche la banchina di riva vicina al Monumento della Gente di Mare.

Visto il rapporto di servizio redatto dal personale dipendente dal quale si prende atto che sulla banchina di Riva in prossimità del monumento ai Caduti della Gente di Maresi è riscontrato uno sgottamento della stessa con parziale cedimento del manto stradale, è ritenuto necessario interdire l’area interessata, allo scopo di poter permettere gli opportuni accertamenti e verifiche ed il successivo ripristino del tratto di banchina interessato dallo sgrottamento.

Per questa regione, con decorrenza immediata e fino al completo ripristino, l’area demaniale marittima della banchina di riva del porto di Termoli, cosi come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato e parte integrante della presente ordinanza, è interdetta al transito ed alla sosta sia essa pedonale che veicolare come indicato nell’apposita segnaletica stradale provvisoria.

La Regione Molise avrà cura di disporre un intervento tecnico teso a segnalare in modo idoneo l’interdizione.

I contravventori alla presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi della vigente normativa applicabile e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme del presente atto.