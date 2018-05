Tentato furto d'auto a Campomarino, la denuncia

CAMPOMARINO. Non cessano i furti e i tentativi predatori nel territorio del Comune di Campomarino. Come racconta un residente, «Nell’ultimo fine settimana mi sono recato al porticciolo di Campomarino Lido con la mia famiglia per prendere un po’ di sole, approfittando della bella giornata. Era pieno di pescatori intenti a tentare la fortuna, nella speranza di prendere qualcosa. Ho parcheggiato la mia auto in vista e mi sono recato sulla spiaggia. Al ritorno però ho trovato una sgradevole sorpresa... la portiera forzata.

Il tutto è avvenuto alla presenza (anche se in lontananza) di molte persone. Quindi occhi aperti, perché non è possibile che con l'arrivo dell'estate questi eventi inizino a farsi numerosi soprattutto in territorio di Campomarino. Il giorno dopo infatti anche un altro furto è stato sventato in territorio di Madonna Grande grazie alla segnalazione effettuata da un cittadino del posto, che prontamente ha sventato un furto che sicuramente sarebbe avvenuto».