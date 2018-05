Senz'acqua e per di più nemmeno potabile, il Molise bagnato!

TERMOLI. Senz'acqua e per di più nemmeno potabile laddove un po' ce ne sarebbe, magari coloro che usano cisterne di accumulo.

Una seconda parte di settimana dai disagi gravi in città e in Basso Molise, a causa di lavori al potabilizzatore del Liscione che non sono stati ultimati da Molise Acque nei tempi previsti inizialmente.

Termoli, infatti, grazie alla propria capacità di stoccaggio e con l'acqua che arriva anche dal Cosib, oltre che direttamente dal Liscione, riesce a sopperire per almeno 24 ore di flusso interrotto, ma non oltre ed ecco che già da ieri pomeriggio si è manifestata la carenza di acqua corrente.

Una località che vive di turismo e servizi, commercio, che ospita numeri considerevoli di persone che per studio e lavoro arrivano da fuori ogni giorno, anche da Abruzzo e Puglia, non può rischiare queste figuracce e benché ci siano state le note di aggiornamento del Comune e a monte della Crea, la comunicazione non si traduce in flusso idrico.

Siamo in una regione che ha scelto di costituire l'Egam, ma ancora non si capisce a cosa potrà servire, Molise acque mette pezze e toppe dappertutto, ma sempre con meno efficacia e continuiamo a erogare risorse idriche in altre regioni.

A tutto questo si aggiunga anche la telenovela del nuovo acquedotto molisano, che dovrebbe portare acqua di sorgente in Basso Molise. Noi vediamo solo che le tubature marce continuano a stare sui terreni da anni.

Molise anno zero, anche sull'acqua. Che bella stagione!