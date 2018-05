Molise Acque riapre il flusso idrico dal Liscione, crisi idrica verso la fine

TERMOLI. L'emergenza idrica sta per cessare a Termoli e in Basso Molise. Da alcune ore Molise Acque, terminato il lavoro di manutenzione straordinaria al potabilizzatore del Liscione ha riattivato l'erogazione del flusso idrico. Per completare la fornitura su tutto il territorio comunale ci vorranno delle ore. In ogni caso si attende che Comune e Crea dicano i tempi esatti di copertura dell'intera rete idrica.