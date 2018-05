Il preside non li fa uscire, studenti occupano il liceo Artistico Jacovitti a Termoli

TERMOLI. Ne stanno accadendo di tutti i colori a Termoli, soprattutto sul versante scolastico, per la crisi idrica e i servizi igienici inaccessibili nei plessi cittadini.

Studenti del liceo Artistico Jacovitti hanno occupato la scuola in segno di protesta poiché il dirigente Giuliani non ha acconsentito loro (come anche per gli studenti dell'Itis Majorana) di uscire e di decretare la fine anticipata delle lezioni, come avvenuto in altri istituti.