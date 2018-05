Previsto in tarda serata il ripristino del flusso idrico in città

TERMOLI. Prosegue il monitoraggio e la gestione dell’approvvigionamento di acqua in città. Questa mattina è stato confermato da Molise Acque che il flusso idrico è stato ripristinato dalla Diga del Liscione alle ore 3.00 del 17 maggio 2018 e che gradualmente si sta riportando nelle condotte di tutta la città di Termoli. La Crea ha comunicato che “dalle informazioni raccolte dalle verifiche effettuate, presumibilmente sarà ripristinato il normale flusso idrico nella tarda serata della giornata odierna”.

Entro la tarda serata di oggi, tutte le abitazioni di Termoli torneranno ad essere servite dal servizio idrico.

Si ricorda ai cittadini (come da ordinanza sindacale n. 94 del 16 maggio 2018) che l’acqua che arriverà nelle case potrà essere utilizzata solo ed esclusivamente a fini domestici (ovvero per le pulizie della casa e i servizi igienici) e, soltanto dopo aver avuto conferma dagli organi competenti, sarà comunicata la possibilità di utilizzare l’acqua per gli altri usi.

Nel frattempo si comunica che si sta monitorando la situazione nelle diverse scuole comunali della città che sono state rifornite di acqua potabile in bottiglia da consegnare agli studenti e acqua per i servizi igienici tramite autobotti.

Seguono aggiornamenti