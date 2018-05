TERMOLI. Flusso idrico ripristinato in quasi tutta la città, si accelera per le analisi.

Come comunicato dalla Crea, in queste ore, il flusso idrico sta tornando regolare in quasi tutte le condotte della città di Termoli e lo è già dal pomeriggio, in tutte le scuole della città, sia comunali che istituti superiori. A partire da domani, quando la condotta sarà completamente piena, potranno essere effettuate le analisi relative alla potabilità. L’amministrazione sta richiedendo massima sollecitudine agli enti preposti ad effettuare analisi e valutazioni.

I cittadini continueranno ad essere informati costantemente dal Comune di Termoli attraverso i vari mezzi (comunicati a tutta la Stampa web, cartacei, tv), sito del Comune di Termoli, social network Facebook pagina ufficiale Comune di Termoli, servizio whatsapp Comune Informa e agenti della Polizia municipale sul territorio a beneficio delle attività commerciali e delle persone anziane.

“Ai tanti cittadini che in questi momenti stanno vivendo il disagio di un disservizio grave come la mancanza di acqua va la mia solidarietà – ha dichiarato il sindaco Sbrocca – da giorni stiamo lavorando ininterrottamente per cercare di attenuare gli inconvenienti legati a questa emergenza dovuta, lo ricordiamo ancora una volta, ad una rottura dell’impianto di potabilizzazione nella Diga del Liscione gestita da Molise Acque. La priorità adesso per noi è ripristinare il prima possibile le normali condizioni di fornitura del servizio idrico ai nostri cittadini”.