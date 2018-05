TERMOLI. Come un gioco di prestigio alla Houdini, l'acqua a Termoli prima non c'era, poi è tornata e, addirittura, ha determinato in pressione la rottura idrica in una condotta di via Sardegna, che ha cominciato a zampillare con volume significativo.

Ovvia conseguenza, la strada allagata e gli operai accorsi a mettere i birilli per evitare che le macchine ci scivolassero sopra.

Non sappiamo se si tratti di acque bianche o nere, ma l'arteria parallela a via Corsica è diventata un pantano.