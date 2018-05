Omessa denuncia, Del Vecchio fa assolvere l'ex sindaco di Colletorto Tosto

COLLETORTO. Un Vigile urbano non avrebbe fatto il suo dovere fino in fondo, non effettuando una verifica di residenza anagrafica, ma attestandola e per questo finisce per essere accusato di falso. Ma la sua condotta non sarebbe stata denunciata subito dal sindaco di allora, a Colletorto, Fausto Tosto, per questo citato a giudizio dalla Procura del Tribunale di Larino proprio per omessa denuncia, articolo 161 del codice penale.

Ieri si è chiuso il procedimento a suo carico e il giudice Quaranta l’ha assolto perché il fatto non sussiste. I fatti risalgono al 2005 e vennero addebitati a Tosto dal 2010. La difesa penale di Tosto è stata curata dall’avvocato Fabio Del Vecchio.