Partiti i controlli sull'acqua a Termoli e negli altri Comuni del Basso Molise

TERMOLI. Mattinata febbrile per i tecnici dell’Arpa Molise, che su mandato del Sian dell’Asrem, diretto dal dottor Andrea Di Siena, sono partiti in Basso Molise per effettuare i prelievi necessari di campioni di acqua dalle reti idriche comunali che saranno analizzate e dai parametri evidenziati dalle stesse analisi si saprà se l’acqua potrà essere considerata potabile o meno.

I Comuni di riferimento sono nove: Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi e Termoli.

In particolare, a Termoli, i prelievi saranno effettuati presso l’ospedale San Timoteo, la scuola elementare di via Volturno, il secondo corso, la Capitaneria di Porto e piazza Duomo.

All’esito delle analisi, dunque, anche il sindaco di Termoli Angelo Sbrocca potrà decretare la fine dell’emergenza e revocare l’ordinanza sulla non potabilità dell’acqua o meno.