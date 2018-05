Buca su via Tremiti, evitato incidente

TERMOLI. Questa buca pochi minuti fa, nella trafficatissima via Tremiti, ha rischiato di far accadere qualcosa di tragico: uno scooterista coperto da una autovettura che lo precedeva non ha fatto in tempo ad evitare la buca e l'ha presa in pieno rischiando un capitombolo con chissà quali conseguenze.

Per fortuna, pur perdendo per qualche attimo il controllo, il motociclista è riuscito a rimediare pochi danni fisici per lui e materiali per il mezzo, ma tanto spavento. Alcuni residenti ci dicono che questa strada è una gruviera e andrebbe nell'elenco delle strade che devono essere bitumate vista anche la presenza massiccia di mezzi che l'attraversano ogni giorno.