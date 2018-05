Infermiera alza il gomito e investe un’anziana, poi fugge: arrestata nella notte

CAMPOBASSO. Uscita da un locale del centro cittadino, aveva deciso di rincasare. Peccato che lei, infermiera 43enne del capoluogo, abbia deciso di farlo mettendosi alla guida della propria auto, dopo aver bevuto qualche “bicchiere” di troppo.

Una scelta scellerata, foriera di precoci sventure. Perché durante il tragitto verso la propria abitazione, l’automobilista ha investito un’anziana signora all’altezza di via Garibaldi, trascinando la malcapitata (classe 1930) a circa ottanta metri dal punto d’urto.

La cosa più allarmante, però, è scaduta qualche istante dopo l’impatto. L’infermiera - madre e impegnata professionalmente nell’ospedale locale - si è infatti fermata, ha constatato la presenza dell’88enne sotto l’autovettura ed ha innestato la retromarcia, lasciando esanime la povera vittima sull’asfalto.

Attorno alle 4.00, però, dopo l’allarme lanciato e l’attivazione dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, le indagini sono partite puntuali.

Le risultanze investigative, ottenute anche grazie all’ausilio dei filmati provenienti da una telecamera di videosorveglianza, hanno permesso di individuare la responsabile dell’illecito. Nel cuore della notte, gli agenti di via Tiberio hanno quindi bussato alla porta di A.R., prelevandola dalla sua abitazione e portandola in Questura per gli accertamenti del caso.

Dalle verifiche condotte con l’ etilometro è emerso un tasso alcolemico nel sangue pari a più del doppio del minimo consentito (1.10mg/l la prima prova e 0.95mg/l la seconda prova): gli uomini della Volante, coadiuvati negli accertamenti tecnici dai colleghi della polizia Stradale, hanno proceduto al fermo della donna e al conseguente arresto per guida in stato di ebbrezza, lesioni stradali gravissime, omissione di soccorso e fuga.

L’autrice del fatto è stata quindi arrestata e tradotta presso la casa circondariale di Benevento, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’anziana signora ha invece subito un delicato intervento chirurgico: è ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.