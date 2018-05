Meditava il suicidio: 51enne salvata grazie ad amici, Carabinieri e 118

TERMOLI. Grazie all'attenzione e alla solerzia di alcuni amici, è stato scongiurato un possibile estremo gesto che avrebbe potuto compiere una 51enne, che abita in un quartiere centrale di Termoli. La donna stava scrivendo alcuni messaggi sul proprio profilo Facebook e i suoi amici scorrendo anche le chat private con cui erano in contatto con lei hanno compreso lo stato di profondo malessere psicologico, allertando i Carabinieri. I militari dell'Arma hanno chiamato in causa il 118, che si è portato sul posto.

Sia i Carabinieri che la dottoressa del 118 hanno avuto una lunga conversazione con la donna, portata poi spontaneamente al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Una vita salvata, una missione compiuta.