Ordinanza di Notarangelo: acqua non potabile, vietato l'uso alimentare

LARINO. Il sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo ordina il divieto di utilizzo dell’acqua potabile a fini alimentari.

Facendo seguito alla comunicazione avvenuta in data odierna da parte dell'Arpa Molise si è emessa Ordinanza Sindacale con cui si è disposto il “Divieto di uso e consumo dell’acqua erogata dall’acquedotto a scopo potabile” per la presenza di Batteri Coliformi a 37 °C e Escherichia coli non conformi ai parametri previsti D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. L'acqua potrà essere usata per la pulizia degli ambienti.