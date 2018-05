Ancora un cratere... stradale, buca e disagi in via Arti e mestieri

TERMOLI. Buche stradali, solo dolori e nessuna gioia, per automobilisti, residenti, operatori e perché no amministratori.

Quasi una classifica all’incontrario (altro che il treno dei desideri) che mette in fila le località dal manto stradale più sdrucito.

Questa la lamentela che sorge da un operatore economico di stanza nella cosiddetta zona artigianale (o autoportuale).

«Che Termoli non sia meglio di Roma è cosa nota, le condizioni del manto stradale lo confermano in ogni dove, ed il grado di pericolosità è estremamente alto, nonostante non venga particolarmente evidenziato. Probabilmente i Cittadini Termolesi conoscono molto bene le insidie del proprio comune. Ma a Termoli c'è una parte non proprio conosciuta, o solo a chi ne ha la necessità, la zona cosiddetta artigianale, nuovo centro effettivo di commercio. Di fatti qui sono presenti supermercati di vario tipo, dall’alimentare all’elettronico, dall'abbigliamento ai servizi, che dire dell'Agenzia delle entrate e dell’Inps, tutti conoscono in qualche modo via Corsica, il tratto principale per chi vuole entrare o uscire da Termoli Sud - direzione Campobasso, Foggia, Difesa Grande e A14.

Chi traffica la zona conosce bene ogni singolo buco o insidia, nonostante il comune abbia accelerato i lavori di ripristino del manto stradale, le difficoltà sono molte ed i disagi comunque all'ordine del giorno.

Non dilunghiamoci a descrivere il disagio di cose ben note, ma di un fatto che ha dell'assurdo.

Ritorniamo alla zona artigianale, dove dal 7 di maggio, dove residenti ed imprenditori passano ogni giorno, e chi è costretto a recarsi per proprie necessità ha trovato una sgradevole e inaspettata sorpresa. Una buca larga poco meno di un metro dalla profondità di circa due si è aperta proprio all'incrocio di via Arti e mestieri e traversa viale dei Pini. Una insidia che è stata prontamente segnalata, sì, ma che sta arrecando disagio immenso alla viabilità ed alle imprese nella zona.

La responsabilità principale va agli automobilisti che ogni giorno sostano in maniera impropria la via, riducendo ulteriormente la zona trafficabile, con risultati di piccoli incidenti, ma che sono frequenti.

Mentre il comune cerca in qualche modo di riparare il riparabile, i tempi biblici del comune sono noti anche questi, ma almeno ci provano, di cerco il comportamento dei cittadini recano un danno maggiore. Una zona destinata a circolazione a senso unico vene presa in contromano da chiunque, indistintamente, segno di una grave mancanza di cultura del codice della strada, e non solo. Per tanto un invito, almeno ora che la situazione è grave, la civiltà ed il conoscere il codice della strada aiuterà sicuramente non solo alla cura del proprio veicolo, ma anche all'incolumità degli altri».