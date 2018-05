Schianto sulla Tangenziale Nord, gratitudine e ringraziamenti

TERMOLI. Nella mattinata del 14 maggio un 62enne originario di Castellino del Biferno, ma residente a Termoli, fu coinvolto in un drammatico incidente all’altezza della Galleria Sinarca della Tangenziale Nord.

Fu autenticamente miracolato, poiché andò a sbattere con violenza contro lo spartitraffico centrale, distruggendo tutto il pianale dell’auto di cui era alla guida e rimanendo alla mercé di chiunque transitasse in quel momento al centro della corsia Sud.

Il fato volle che primo a transitare fosse un ragazzo, figlio di un Vigile del fuoco in pensione, che si fermò subito a prestare il primo soccorso, allertando poi pompieri, 118 e Polizia stradale.

A distanza di una settimana, quasi, è lo stesso soccorritore che ci scrive, Antonio Bontiempo, per dirci che a distanza di giorni ha avuto modo di mettersi in contatto col 62enne, che l’ha ringraziato. Storie che rinfrancano l’animo umano.

«Vengo contattato da un mio amico che riferisce come il cugino del signore che domenica scorsa ha fatto incidente a Termoli voleva contattare per ringraziarmi di averlo soccorso, anche se a dire il vero in questi giorni ho chiesto e cercato di sapere come stesse ma non sapendo il nome non sono riuscito a risalire alle sue generalità... Grazie al mio amico per fortuna siamo riusciti a metterci in contatto, ci siamo scritti. Mi ha scritto dicendomi grazie per il bellissimo gesto fatto quella sera per averlo soccorso.... cosa per me normale visto non ho fatto nulla di eclatante e di straordinario, gli ho detto che non doveva ringraziarmi perché penso che al mio posto lui avrebbe fatto la stessa cosa se fossi stato io ad avere bisogno di aiuto....

Sono felice prima di tutto perché dopo quello che abbiamo visto di quello che rimaneva della sua auto, lui sta bene ed oltre al brutto ricordo di quella sera, ha ancora con sé qualche livido...

Ora aspettiamo solo di rincontrarci e rivederci...»