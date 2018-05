Auto contro scooter in via Torino, 23enne all'ospedale con trauma cranico

TERMOLI. Un incrocio che non è nuovo a infortunistica stradale, quello tra via Torino e via Napoli. Stamani, poco prima delle 9, un'auto e uno scooter si sono scontrati.

Ad avere la peggio è stato il 23enne in sella al ciclomotore, E. I. le sue iniziali. Il ragazzo è stato soccorso dal 118 giunto sul posto tempestivamente con i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Il giovane centauro è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso del San Timoteo con un probabile trauma cranico. I rilievi del sinistro sono stati affidati alla Polizia di Stato, che disciplina anche la circolazione in quel tratto di strada assai trafficato.