TERMOLI. Sta diventando virale a Termoli. Cosa? La storia del cinghiale. Quello che il sindaco di Termoli su richiesta della Prefettura e rapporto dei Carabinieri forestali ha disposto di catturare e abbattere.

Ormai girovaga per la città, tra via del Molinello, parco comunale, via Rio Vivo, via Asia e ora anche alla Madonna delle Grazie, attratto dal Santuario?

C'è chi cerca di immortalarlo in foto e in video e una coppia ci è riuscita, proprio alla rotonda di via Molise e via Martiri della Resistenza.

Sarà il caso che lo adottassimo? Magari chiamandolo Albertone, il cinghialone. Nessun riferimento di natura politica, è evidente.