CASALBORDINO. Tremendo incidente nella tarda mattina di oggi sulla Statale 16 in territorio di Casalbordino. Una moto Aeon ed un suv Kia Sorento si sono scontrati nei pressi dell'Hotel Aragosta. Ad avere la peggio il centauro che è stato sbalzato a terra violentemente. Il veicolo sul quale stava viaggiando dopo il brusco impatto ha preso fuoco. Sul posto, oltre ad una ambulanza del 118, la Polizia ed il personale Anas, sono giunti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. La moto è andata completamente distrutta. Il 28enne di Trivento ha riportato diverse lesioni agli arti inferiori ed è stato trasportato con l'elissoccorso a Chieti dove è stato ricoverato presso la rianimazione. Il giovane non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono piuttosto serie, anche se al momento dei soccorsi è rimasto vigile. Disagi alla circolazione per permettere le operazioni di soccorso, con il traffico che è stato momentaneamente deviato su arterie secondarie.