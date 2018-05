Acqua: ieri prelievi al potabilizzatore del Liscione, oggi nelle condotte di Larino

LARINO. Acqua non potabile a Larino per il quinto giorno consecutivo oggi e non si prevede nessuna revoca immediata dell’ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Notarangelo, poiché dopo l’azione di sanificazione di serbatoi e rete idrica, la nuova richiesta di controlli dell’acqua all’Arpa Molise è stata inoltrata solo a metà mattina. Per cui l’ordinanza di divieto dell’uso del flusso idrico corrente a fini alimentari rimarrebbe in piedi almeno fino a giovedì nella tarda mattinata.

Intanto, i tecnici dell’Arpa Molise non sono rimasti con le mani in mano e hanno provveduto ieri a prelevare campioni di acqua da analizzare proprio all’uscita del potabilizzatore del Liscione, impianto la cui manutenzione straordinaria ha dapprima desertificato l’erogazione dell’acqua in Basso Molise e quindi alla ripresa, necessitato di controlli accurati in condotte di dieci Comuni, tra cui Larino, i cui parametri biologici di batteri coliformi ed escherichia coli sono stati rinvenuti fuori norma. Risultati che giungeranno, quelli al potabilizzatore, nella tarda mattinata di oggi.