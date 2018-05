Il grazie di Romeo Faletra: «L'Utic del San Timoteo di Termoli mi ha salvato la vita»

TERMOLI. Più outing di così. Il Governatore della Misericordia di Termoli Romeo Faletra ed esponente di spicco dei Lions Tifernus ha subito ieri un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Timoteo di Termoli.

Non era in condizioni propriamente splendide e dalla sua penna (virtuale) ha voluto per il tramite di Termolionline rendere merito all’eccellente professionalità medica di coloro che gli hanno - in pratica - salvato la vita.

«Mi conoscete come Governatore della Misericordia di Termoli, sento il bisogno e la voglia di condividere con tutti voi un pensiero privato. Mi sono sentito davvero piccolo di fronte alla professionalità, alla competenza e alla gentilezza di un reparto intero dell’ospedale San Timoteo di Termoli: parlo dell’Utic, l’unità coronarica intensiva, capitanata dal dottor Nicola Serafini e dalla sua grandiosa equipe.

Devo ringraziare il dottore Matteo Fini che con tanta maestria e competenza mi ha salvato letteralmente la vita con un intervento di angioplastica durato oltre due ore, inserendo quattro stent (anche i Governatori si ammalano) sicuramente per chiudere il cerchio e mettermi in sicurezza, più in là ci sarà un intervento per inserire alcuni by-pass.

Devo ringraziare le infermiere, con la loro coordinatrice Concetta Staniscia, che mi stanno supportando e sopportando, devo ringraziare la dottoressa Elda della Fazia, il mio angelo custode, oltre naturalmente alla mia famiglia tutta e i miei volontari. Ringrazio anche il Signore, sicuramente, che ha vegliato dall’alto.

Ma più di ogni altra cosa, voglio far sapere a tutti che anche a Termoli l’eccellenza sanitaria esiste e si chiama Utic.

Un ultimo pensiero è per me che sono ancora qua e già col cuore che batte più forte, pronto come sempre, a disposizione del servizio dei cittadini con i miei volontari della Misericordia di Termoli, il Signore me ne renderà merito sicuramente».