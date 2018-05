TERMOLI. Sarà il tunnel prossimo venturo (?) a scatenare l'invidia di altre arterie? Battute a parte, dopo la buca di via Aubry, anche via Magellano soffre di spifferi e al centro della carreggiata della strada che collega il lungomare Nord Cristoforo Colombo a via Maratona, accanto proprio all'hotel Meridiano, ha visto la formazione di una voragine autentica.

Una crepa nell'asfalto, forse riconducibile alle precipitazioni degli ultimi giorni, sta di fatto che i Vigili urbani non hanno potuto far altro che chiudere la strada al traffico, con ovvie conseguenze e disagi.

Lavori pubblici all'erta, dunque, per mettere mano al manto stradale e colmare la lacuna... prima che diventi laguna.