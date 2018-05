Proiettile contro la vetrina del “Bar Europa”, spunta l’ipotesi ritorsione

CAMPOBASSO. Proseguono in queste ore le indagini della Mobile e della Scientifica sull’inquietante episodio accaduto questa mattina in zona Colle delle Api, a Campobasso, quando i proprietari del “Bar Europa” hanno notato una delle vetrine d’ingresso dell’attività perforata da un proiettile.

Dopo la segnalazione, gli agenti si sono messi immediatamente all’opera per cercare di dare un volto al responsabile: i rilievi effettuati sulla scena del crimine e le testimonianze raccolte tra i residenti del posto contribuiranno a fornire ulteriori elementi utili alle investigazioni. Al momento, non sembra esser tramontata del tutto l’ipotesi dell’atto intimidatorio, ma non si esclude nemmeno che alla base dell’episodio possa esserci un tentativo di ritorsione.

Da via Tiberio nulla trapela: bocche cucite e nessun dettaglio trapela dalle stanze della Questura di Campobasso. Dai primi riscontri, però, sembra che il bossolo non sia stato rinvenuto, se non in frammenti: possibile, dunque, che il malvivente si sia avvicinato alla porta d’ingresso del locale per raccogliere il residuo del proiettile.

La Polizia è a lavoro per ricostruire l’accaduto, proprio a partire dai rilevamenti effettuati sulla scena del crimine in mattinata. Importanti novità, a livello investigativo, potrebbero giungere già nelle prossime ore.