Sorpresi ad armeggiare su uno scooter appena rubato: denunciati quattro minorenni

TERMOLI. La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, 4 minori per i reati di furto aggravato e danneggiamento in concorso.

Nella mattinata di ieri, a seguito di un apposito servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e contro il patrimonio, personale del Commissariato di Termoli di pattuglia nelle località Difesa Grande e Porticone, ha notato – in una zona isolata - i quattro ragazzi intenti a smontare, con arnesi da scasso, uno scooter al fine di asportarne la carena e le altre parti meccaniche.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza consentivano di appurare che il veicolo era stato appena rubato nei pressi dell’Istituto “ITIS MAJORANA” di Termoli, dove il proprietario lo aveva parcheggiato qualche ora prima.

Accompagnati negli uffici del Commissariato per le formalità di rito, i minori sono stati successivamente affidati ai rispettivi esercenti la potestà genitoriale, mentre lo scooter oggetto di furto, immatricolato nel 2017, è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Sono ancora in corso indagini al fine di accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.