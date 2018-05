​Sparatoria al “Bar Europa”: follia a tinte “passionali”. Preso il responsabile

CAMPOBASSO. Gli inquirenti hanno chiuso il cerchio. É stato individuato il responsabile dell’inquietante episodio accaduto nella notte tra martedì e mercoledì ai danni del “Bar Europa”, in contrada Colle delle Api.

A esplodere il colpo di fucile contro una delle vetrate d’ingresso dell’attività commerciale é stato infatti un uomo, mosso a quanto pare da motivazioni passionali: si trova ora in Questura, sotto interrogatorio. La sua “ira”, stando a quanto emerso, sarebbe scaturita dall’interesse (probabilmente non ricambiato) per una dipendente dell’attività commerciale.

Dovrà rispondere di stalking, porto abusivo d’armi e danneggiamento.

Ulteriori dettagli potrebbero arrivare a breve.