Sparatoria al “Bar Europa”, preso il responsabile: è l’ex compagno di una delle dipendenti

CAMPOBASSO. Era nell’aria. Poi, la svolta è arrivata. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno chiuso le indagini sull’inquietante sparatoria avvenuta la scorsa notte ai danni del “Bar Europa”, in via Colle delle Api.

Gli uomini della Squadra Mobile di Campobasso hanno infatti individuato il responsabile dell’accaduto al termine di indagini meticolose: si tratta di un cinquantenne del capoluogo, fino a qualche tempo fa impegnato in una relazione sentimentale con una delle dipendenti dell’attività commerciale.



L’uomo, mai rassegnatosi alla fine della storia, dopo che la ragazza aveva deciso di troncare il rapporto, aveva dunque cominciato a pedinare e molestare la malcapitata, controllandole il telefono in cerca di indizi su relazioni sentimentali con altri uomini e arrivando persino a minacciare di diffondere immagini private qualora l’ex compagna non avesse concluso il rapporto professionale con il Bar in questione.

L’attività commerciale di contrada Colle delle Api era dunque divenuta una vera e propria ossessione per l’uomo, che nel proprio delirio di gelosia era arrivato a concepire quel bar come la principale causa dei dissapori sentimentali lamentarti. Di qui l’insana decisione di lasciare una traccia concreta della propria avversione. Attorno alla mezzanotte di ieri, dunque, l’uomo ha esploso un colpo di pistola (una calibro 9x21 semiautomatica, illegalmente detenuta) contro una delle vetrate di ingresso del bar. Poi la fuga.

I rilievi della Scientifica e le indagini della Mobile -che non hanno potuto beneficiare delle immagini di videosorveglianza a causa di un temporaneo guasto tecnico dell’impianto- lo hanno però individuato a stretto giro di posta.

L’esame dello “stub”, utile a rinvenire tracce di espolosivo, ha inesorabilmente inchiodato il 50enne, che vistosi smascherato ha confessato quanto commesso davanti al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Campobasso, Nicola D’Angelo.

Ha fornito indicazioni per il recupero della pistola e dei proiettili, subito sequestrati dalla Polizia. L’uomo dovrà ora rispondere di stalking, tentata estorsione, danneggiamento e detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco e munizioni.