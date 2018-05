Specchio in fumo per un rogo, rischio incidenti in via Maestrale

TERMOLI. Stiamo parlando del quartiere di contrada Fucilieri, e precisamente in via Maestrale, una strada ai più sconosciuta ma nel quale abitano qualche centinaio di persone. Si accede con due strade, una è via Carducci che "dovrebbe" collegare via Maestrale al quartiere di Colle della torre ("dovrebbe" perché a fronte di tante segnalazioni al momento è impraticabile a causa delle enormi buche per le quali avrebbero problemi a percorrerla anche un fuoristrada). Mentre l'altra è ancora in buone condizioni e vi si accede dalla statale 16 entrando attraverso un ponte della ferrovia. Percorrendo questa strada però c'è un restringimento di carreggiata che obbliga un senso unico alternato per percorrere una galleria sottostante, l'autostrada. Ora a causa di un incendio lo specchio piazzato per controllare se qualcuno ha già intrapreso la suddetta galleria, è andato completamente distrutto il 18 maggio scorso. Un incendio di origine sconosciuta estinto dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Questa cosa sta creando enormi disagi alle famiglie residenti perché si rischia continuamente un incidente. Si va avanti a colpi di clacson e brusche frenate. «Inutile dire che ci sentiamo abbandonati e intrappolati da un piano stradale inesistente e da una mancata manutenzione stradale, che è diventata ormai fisiologica – queste sono le parole di un abitante del quartiere - chiediamo a gran voce che almeno venga sostituito lo specchio prima che si verifichi un altro incidente annunciato. Visto che sulla possibilità di una nuova strada o sul ripristino di via Carducci abbiamo perso le speranze». Speriamo che il Comune di Termoli, possa risolvere questo problema al più presto possibile e possa anche creare spazi verdi dove poter far giocare i bimbi, visto che nessuno o quasi si è mai interessato ad un quartiere ancora per molti sconosciuti.