Acqua a Larino, rimane piccola contaminazione in due punti

LARINO. Acqua non potabile a Larino per il sesto giorno consecutivo oggi, ma potrebbe anche non essere l’ultimo.

Dopo la richiesta di nuove analisi inoltrata due giorni fa all’Asrem dal Responsabile dei Servizi Civili di Palazzo Ducale, nella giornata di ieri l’Arpa Molise ha effettuato nuovi prelievi, attingendo campioni d’acqua direttamente dalla rete idrica.

I risultati avuti nella giornata di oggi non sono stati però quello che si sperava, poiché la situazione si è solo parzialmente risolta. Resta una piccola contaminazione in 2 punti, zona municipio, dunque nel paese vecchio, e vicino al Tribunale. Tutto ok, invece all’ospedale Vietri. Ora tocca all’Asrem decidere.

Nel frattempo, resta in vigore l’ordinanza sindacale con la quale si fa divieto di utilizzare l’acqua della rete idrica comunale per usi potabili. Toccherà al Sian dell’Asrem decidere se mantenere in vigore il divieto fino a nuovi campionamenti.

Intanto, i tecnici dell’Arpa Molise non erano rimasti con le mani in mano e hanno provveduto ieri l’altro a prelevare campioni di acqua da analizzare proprio all’uscita del potabilizzatore del Liscione, impianto la cui manutenzione straordinaria ha dapprima desertificato l’erogazione dell’acqua in Basso Molise e quindi alla ripresa, necessitato di controlli accurati in condotte di dieci Comuni, tra cui Larino, i cui parametri biologici di batteri coliformi ed escherichia coli sono stati rinvenuti fuori norma.

Risultati giunti nella tarda mattinata di ieri e che hanno confermato la potabilità dell’acqua in uscita dal potabilizzatore.