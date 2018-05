Acqua inquinata a Larino, disposti nuovi interventi: è potabile solo al Vietri

LARINO. Sono pervenuti in questi minuti i risultati delle campionature d’acqua effettuate ieri dall’Arpa Molise sulla rete idrica cittadina.



La situazione è in miglioramento, tutti i parametri sono in regola per l’Ospedale Vietri, mentre si registrano ancora leggeri sforamenti ai limiti negli altri punti prelievo della Città, nell’attesa che defluisca completamente il residuo di acqua non conforme.

Di concerto con Molise Acque, nelle prossime ore verranno effettuate nuove regolazioni sull’impianto di clorazione presente nel serbatoio principale e l’Ufficio Tecnico del Comune ha già richiesto nuovi prelievi per la giornata di domani, in modo tale da superare il problema nel più breve tempo possibile, anche alla luce delle esigenze della popolazione legate alla Festa Patronale.

Pertanto, resta in vigore l’ordinanza sindacale con quale si fa divieto di utilizzare l’acqua dell’acquedotto per usi potabili, tranne che per l’Ospedale Vietri per il quale il Sindaco Notarangelo ha disposto la revoca del divieto.