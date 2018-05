Albertone ancora libero e il parco si spopola, perché non si esegue l'ordinanza?

TERMOLI. Ormai siamo a una settimana da quando il sindaco di Termoli, su interessamento persino della prefettura di Campobasso, ha firmato l’ordinanza per la cattura e l’abbattimento del cinghiale (o dei cinghiali) che gravitano nell’area del parco comunale intitolato alla memoria di Girolamo La Penna.

Scommettiamo che il parlamentare e uomo di governo mai si sarebbe aspettato una simile situazione, minacciato da un ungulato. Ma i tempi cambiano e come anche nella politica abbiamo assistito a una trasformazione della classe dirigente, anche per gli animali selvatici è tempo di urbanizzarsi.

Diversi gli esperti che hanno evidenziato come ormai questi esemplari trovino la città come habitat quasi naturale e quindi il problema è solo agli albori, vista anche la proliferazione massiccia degli ultimi anni.

Lo scorso autunno pubblicammo la foto di uno di loro morto sulla battigia del lungomare Nord.

Purtroppo, quello che noi simpaticamente abbiamo ribattezzato Albertone, figlio dei tempi, continua a scorrazzare a suo modo innocentemente, ma non è questo il punto.

Possibile che a una settimana dall’ordinanza nessuno abbia ancora provato a catturarlo e magari riportarlo nei boschi, dell’abbattimento sinceramente non ne vorremmo parlare come epilogo.

Sui social è diventato un argomento virale, ma al di là del tasso di ironia, c’è inquietudine in città, specie per chi ha bimbi piccoli e magari vorrebbe frequentare il polmone verde attrezzato più bello di Termoli e per paura e cautela non lo fa.

Ieri pomeriggio ci è giunta notizia che una scolaresca della scuola di via Po avrebbe voluto fare una passeggiata al parco comunale oggi, ma con che requisito di sicurezza, vista la situazione?

Poi, non è affatto detto che Albertone sia solo, come pubblicato ieri. Nei video e nelle foto che circolano in rete un esemplare anche di taglia più grossa, che vogliamo ribattezzare Ugo, si starebbe insinuando a Colle Macchiuzzo. Ma uno o più cinghiali il problema non è numerico, è ‘amministrativo’ e veterinario.

Forza, ripristiniamo le condizioni minime di quieto vivere, senza che poi ci facciamo ridere addosso per non riuscire a prendere e riportare nel suo terreno naturale un ungulato.