Investito da un'auto sulle strisce pedonali, 80enne finisce al pronto soccorso

TERMOLI. Passeggia in piazza Garibaldi e mentre attraversa le strisce pedonali, di fronte alla stazione ferroviaria, viene investito da un’auto, che lo travolge e lo fa cadere a terra. Spavento nella serata di ieri a Termoli, in pieno centro, per un 80enne residente a San Martino in Pensilis, M. D. S.

L’anziano è stato soccorso dal 118 giunto coi volontari della Misericordia in ambulanza, che lo hanno caricato “delicatamente” sulla lettiga e poi portato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. I medici del nosocomio di viale San Francesco lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti radiologici del caso, visto che era giunto con una diagnosi di politrauma, prima di deciderlo se dimetterlo o ricoverarlo.