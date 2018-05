Caccia al cinghiale Albertone, interviene il comandante dei Vigili urbani

TERMOLI. Sulla vertenza cinghiali arriva la puntuale precisazione del comandante della Polizia municipale di Termoli, Massimo Albanese, che sentito anche telefonicamente pone il problema su più larga scala, ossia di una pianificazione a carattere regionale.

«In merito alla presenza di cinghiali in ambito urbano, tutte le forze sul territorio si stanno prodigando per dare esecuzione all'ordinanza. Va premesso che che il problema deve essere affrontato in sede di programmazione e controllo della diffusione della specie, perché, come segnalato, Albertone è accompagnato. Abbattere un cinghiale in ambito urbano, non è impossibile, ma non è semplice: se non colpito mortalmente, può provocare una reazione incontrollabile. Per tale ragione, l'abbattimento costituisce la soluzione estrema, a tutela di beni superiori nella contingenza minacciati.

Le frenetiche consultazioni tra esperti di questi giorni, hanno dato maggiore attenzione alle modalità di cattura che necessitano di: alimentazione dell'animale localizzata e ritualizzata; posizionamento di una gabbia metallica per la cattura, un tempo detenuta da una Istituzione pubblica a Campobasso; cattura e trasporto in ambiente congeniale. Trattasi di operazioni complesse, suggerite da esperti della materia che, malgrado l'impegno di tutte le Istituzioni, anche imbarazzate dalle modificate attribuzioni, stanno richiedendo tempi di risposta maggiori, rispetto a quelli ipotizzati».