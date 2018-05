Lezione anti-truffa per anziani, Ficuciello a Petacciato

PETACCIATO. Nel corso della serata di ieri, a Petacciato, si è svolto un incontro tra i Carabinieri e la comunità di anziani, finalizzato a fornire suggerimenti per scongiurare truffe e furti.

L’incontro ha visto la partecipazione del Maggiore Fabio Ficuciello, Comandante della Compagnia Carabinieri di Termoli, e il Luogotenente Antonio Corbillo, Comandante della Stazione di Petacciato.

L’evento, svoltosi presso il circolo anziani del piccolo centro molisano, è stato presentato e introdotto dal parroco Mario Colavita.

Il maggiore Ficuciello e il luogotenente Corbillo, nel più ampio quadro di incontri concernenti i temi della legalità, voluti dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, per promuovere la conoscenza dei fenomeni criminosi e le possibili contromisure da adottare, hanno illustrato innanzitutto le più ampie tecniche delittuose di cui il cittadino può essere vittima, per poi presentare sinteticamente quali accorgimenti adoperareper prevenire le truffe, i raggiri, subiti in particolare dagli anziani, nonché i furti in appartamento.

I due Comandanti hanno tratto spunto dal supplemento alla Rivista Istituzionale dell’Arma “Il Carabiniere” che nel mese di dicembre 2017 ha dedicato un opuscolo all’ argomento dal titolo “Truffe agli anziani. I consigli dell’Arma” per fornire suggerimenti tecnici. Sono stati, difatti, presentati casi concreti di truffe che si verificano quali i falsi incidenti, i sedicenti amici di famiglia, le inventate fughe di gas, i finti rimborsi che invece costano caro. Altri esempi di tali odiosi reati sono stati narrati e analizzati, descrivendo le relative contromisure da adottare.

L’incontro ha suscitato notevole attenzione e il plauso dei molti cittadini presenti, i quali hanno plaudito per la sensibilità e l’attenzione dell’Arma alle comunità del Molise.