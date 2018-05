​Termoli Nord: il sito del rogo in via Maestrale finisce sotto sequestro

TERMOLI. Dopo la denuncia fatta ieri da Termolionline.it, le autorità comunali competenti sono prontamente intervenute.



Hanno messo in sicurezza l'area, segnalando con un cartello la presenza di una piccola discarica abusiva che era celata dalla vegetazione e che l'incendio ha messo in luce.

Nota inquietante potrebbe trattarsi di lastre ondulate di Eternit, anni fa utilizzate come tettoie, isolanti termici e per mille altri scopi.

Diventate poi fuorilegge dal 1992 perché contenenti il temibile amianto, le cui polveri se inalate, in esposizioni prolungate possono provocare l'asbestosi, alla quale potrebbero associarsi tumori delle pleure, ovvero il mesotelioma della pleura, e dei bronchi.

Quindi come si suol dire non tutti i mali vengono per nuocere e grazie al rogo si è rivelato che è necessaria una piccola bonifica della zona.

In ultimo ma non per importanza, devo menzionare che anche lo specchio è stato sostituito nel giro di 24 h dalla segnalazione, a dimostrare che quando c'è volontà di fare i tempi sono rapidi.

Evidentemente qualcuno ha ascoltato la richiesta di aiuto.