Finisce l'emergenza idrica a Larino, l'acqua non è più contaminata

LARINO. Finalmente, nel giorno della Solennità di San Pardo, cessa anche l'emergenza idrica a Larino.

In senso formale occorre attendere la revoca dell'ordinanza di divieto dell'uso di acqua potabile da parte del sindaco Vincenzo Notarangelo, ma in senso sostanziale l'esito delle analisi compiute dai chimici dell'Arpa Molise sui campioni prelevati in rete ieri hanno mostrato che tutti i parametri sono rientrati nei limiti di legge, conformi alla potabilità.

Finisce così un lungo periodo di crisi idrica, causata dall'intervento di manutenzione straordinaria al potabilizzatore del Liscione prima e dalla contaminazione successiva, avvenuta al ritorno del flusso idrico nelle condutture e nel serbatoio principale.