Polizia, controlli straordinari sul territorio

CAMPOBASSO. Nel corso degli ultimi giorni, su disposizione del Questore Caggegi, la Polizia di Stato (Questura e Commissariato di Termoli) ha effettuato controlli straordinari del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa al fine di ottimizzare lo standard di sicurezza nel Capoluogo ed in provincia. Personale delle volanti ha proceduto nei confronti di un cittadino di Campobasso A.F. di anni 53, ed uno di Campodipietra L.M. di anni 27, i quali in via Jezza, alla vista della volante, si allontanavano destando sospetti. Subito sono stati fermati ed al termine di un accurato controllo i sospetti si sono rivelati fondati, in quanto nascondevano nella tasche del giubbino 11 involucri di marjuana. Per tale condotta, sono stati segnalati per violazione dell’art. 75 D.P.R. n. 309/1990 (detenzione di sostanze stupefacenti). Sempre il personale delle volanti ha denunciato un cittadino di Campobasso, M.C. di 36 anni, per evasione dagli arresti domiciliari, in quanto custodito per precedenti furti in abitazione, ripristinando immediatamente la misura. Sempre nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, si è avuta la presenza in città nei giorni 24, 25 e 26 a Termoli del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, che unitamente alle volanti ha effettuato controlli in tutta la città, anche di natura amministrativa nelle sale slot al fine di combattere il pernicioso fenomeno della dipendenza dal gioco. I controlli effettuati nei tre giorni hanno presentato il seguente consuntivo:

Persone controllate n. 195 di cui 32 pregiudicati

Veicoli controllati n. 120

Violazioni al C.D.S. n. 6

Controlli di soggetti agli arresti domiciliari n. 19