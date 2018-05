Finestra “bollente” su piazza Prefettura: amanti “a luci rosse” infiammano la movida

CAMPOBASSO. “Luci rosse” in piena notte. È accaduto ieri, a Campobasso. Chi si trovava immerso nella movida del capoluogo in piazza Prefettura ha avuto modo di notare - e di filmare con lo smartphone - una scena a dir poco “piccante”: dalla balconata di un palazzo affacciato proprio sulla storica location cittadina, a due passi dal Teatro Savoia, è infatti andata in scena la performance amorosa di due amanti pervasi da bollenti spiriti.

Impossibile non notare le passionali “effusioni” della coppia che, volontariamente o meno, ha suscitato sentimenti contrastanti nella nutrita platea: curiosità, sorrisi divertiti, ma anche sdegno e imbarazzo.

Frame da “bollino rosso” obbligatorio, dunque. Anche se l’esibizione scabrosa, vista l’ora tarda, non era esattamente da “fascia protetta”.