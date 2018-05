Cerca di portare 253mila euro nascosti in un marsupio oltre frontiera, denunciato broker

CAMPOMARINO. Broker 41enne finisce nei guai al confine tra Como e la Svizzera. Sequestrati a Brogeda per riciclaggio 253.000 euro in banconote da 500 a broker italiano.

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali, nel corso dei quotidiani controlli svolti presso il valico turistico di Como-Brogeda per contrastare il traffico illecito di capitali, hanno scoperto e sanzionato un quarantunenne italiano di professione broker residente nella provincia di Campobasso, precisamente a Campomarino.

L’uomo tentava di entrare in territorio italiano a bordo di un’autovettura Porsche Panamera condotta da un parente, assicurando ai finanzieri di non trasportare valuta.

Le Fiamme Gialle, non lasciandosi sfuggire piccoli segni di nervosismo ed alterazione del transitante, procedevano ad un controllo più approfondito che permetteva di rinvenire 253.000 euro, in banconote da 500, occultati in un marsupio posto sotto il sedile del lato passeggeri.

In virtù del quadro normativo che regola la materia, in considerazione delle risposte vaghe ed evasive del verbalizzato, del grosso taglio delle banconote, dell’evidente incongruenza con quanto presente nella dichiarazione dei redditi e visti i suoi precedenti di polizia, il denaro è stato sequestrato per l’ipotesi di riciclaggio, unitamente alla documentazione trasportata al momento del controllo. Il soggetto verbalizzato è stato denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Como.

I controlli valutari svolti quotidianamente dalla Guardia di Finanza di Como presso i valichi di confine mirano ad intercettare titoli e valuta che, se introdotti illegalmente nel territorio nazionale, inquinerebbero il mercato e la concorrenza.