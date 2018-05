Don Nicola Mattia non ci sta e dice: «Mai negato aiuto e sostegno a nessuno»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Tirato in ballo in modo indiretto nella vicenda di una donna maltrattata dal marito a San Martino in Pensilis, con la pesante considerazione di non aver mosso un dito per aiutarla, il parroco don Nicola Mattia smentisce categoricamente di essere stato messo al corrente di questa brutta storia. «Io di questa situazione non sapevo assolutamente nulla – dichiara il sacerdote – basti pensare che Venerdì santo scorso, durante la processione, ho gridato più forte di quanto mai fatto per difendere i Carri e in difesa delle donne che subiscono violenze e soprusi in famiglia e altrove».

Don Nicola Mattia ha richiamato anche quanto detto dal Pontefice Francesco. «Il Papa ha pubblicato un'esortazione apostolica sulla santità e commentando le sue parole sono tornato a tuonare sull'argomento, posso facilmente dimostrare che alcune donne che sono venute in parrocchia per chiedere aiuto, l'aiuto fattivo e concreto lo hanno avuto. Come ho potuto e come ho saputo fare».

Alla luce di tutto questo, don Nicola Mattia non vuole che sia gettata alcuna ombra di indifferenza oppure di inerzia rispetto ad alcuna ambasciata finita nelle sue mani. «Non ci sto a passare per un insensibile, se così fosse, se una donna con un problema così grande fosse venuta veramente da me e io non avessi provato almeno ad ascoltarla credo che avrei tradito la mia vocazione, ma così non è stato». Nessun rancore, tuttavia, ci mancherebbe da parte dell’uomo di Chiesa, poiché le porte della parrocchia, della sua anima e del suo cuore sono sempre spalancate e lo afferma lui stesso, «In ogni caso, se questa donna venisse da me mi troverebbe ad accoglierla, troverebbe sicuramente la porta aperta, troverebbe sicuramente la mia disponibilità all'ascolto e se possibile anche l'aiuto».